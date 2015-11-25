Разработчик (программист) Bitrix

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок365 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется для постоянного удалённого сотрудничества разработчик на cms Bitrix.

Обязанности:

  • Разработка сайтов любого уровня сложности по готовому дизайну и ТЗ.
  • Внесение мелких правок на сайт (метатегги, заголовки H1, правкв вёрстке).
  • Доработка уже существующих сайтов, внесение правок.
Кандидат на должность должен:
  • Обладать уверенными знаниями в PHP (ООП, MVC) / JS (+jQuery и другие библиотеки) / MySQL, PostgreSQL
  • Иметь опыт работы с Битрикс
  • HTML/CSS
Требуемые качества:
  • Ответственность
  • Выполнять чётко поставленные задачи
  • Самостоятельность при решении каких-то стандартных простых задач
Требования:
  • Наличие постоянного доступа в интернет
  • Наличие Skype
  • Наличие мобильного телефона для экстренной связи
  • Надёжный компьютер, который не будет ломаться раз в неделю
Высылайте свои заявки с ссылками на свои работы и желательно с расценками.
8 лет назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад