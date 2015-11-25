Разработчик (программист) Bitrix

Добрый вечер! Требуется надеть точь-в-точь данный дизайн и функционал на Wordpress. Настроить. Запустить. http://themeforest.net/item/hotel-booking-html-template-for-hotels/full_screen_preview/11650481
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется для постоянного удалённого сотрудничества разработчик на cms Bitrix.
Обязанности:
- Разработка сайтов любого уровня сложности по готовому дизайну и ТЗ.
- Внесение мелких правок на сайт (метатегги, заголовки H1, правкв вёрстке).
- Доработка уже существующих сайтов, внесение правок.
- Обладать уверенными знаниями в PHP (ООП, MVC) / JS (+jQuery и другие библиотеки) / MySQL, PostgreSQL
- Иметь опыт работы с Битрикс
- HTML/CSS
- Ответственность
- Выполнять чётко поставленные задачи
- Самостоятельность при решении каких-то стандартных простых задач
- Наличие постоянного доступа в интернет
- Наличие Skype
- Наличие мобильного телефона для экстренной связи
- Надёжный компьютер, который не будет ломаться раз в неделю
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
сделать таб на главной вордпресса. 2 вкладки. область: 470х400 px то, что сейчас в этой области - перенести на вторую вкладку таба.(небольшой скрипт на php со скидками) а в этой разместить текст+картинки+кнопка из макета макет в psd. таб должен нормально открываться и ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Надо перенести сайт с Joomla на Drupal Указывайте свою цену и приблизительный срок выполнения.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
При смене типа характеристики у выпадающего списка на "галочку" стали тупо отображаться две цены. Прикрепляю принтскрин. Необходимо вернуть выпадающий список.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Всем привет! Шаблон сайта http://themeforest.net/item/paradeigm-wordpress-theme/full_screen_preview/8818316 ТЗ в аттаче Вопросы в личку или Всем Удачи…Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Уважаемые программисты-верстальщики, добрый день! На мой сайт test.krujevakosa.ru надо внести финальные правки перед выкладкой на боевой сервер. Сайт на Вордпресс, но все правки остались в верстке (цвет кнопочки, положение таблицы на странице)Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется скопировать сайт hygrometer.ru, при этом доступа к админке и исходным файлам сайта нет. Соответственно потребуется: 1. Скопировать дизайн, перенести стили, сверстать (скопировать верстку из исходного кода проекта). 2. Создать сайт на каком-нибудь движке, имеющем необходимую функциональность. 3. Наполнить ...Завершен8 лет назад
- $50
Перекинуть сайт с джумла 1.5 на Джумла 3. Очень легкий, мало функционала. http://sochi.in.ua/Завершен8 лет назад
- $350
Нужен разработчик CMS для создания интернет-магазинов, конкретного ТЗ нет. Примерно так: 1) Добавление/редактирование категорий 2) Добавление/редактирование товаров 3) Продающая структура 4) Варианты товара (Разные размеры, Расцветки, Комплектации) 5) Ярлыки (Новинка, Акция, Скидка, Хит) 6) Импорт-Экспорт ...Закрыт8 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры. Задача: Есть простенький макет 6-ти страничного сайта нужно его натянуть на движок [url=http://an.yandex.ru/count/RJ_HV_w2s_840000Zh9riMC5XPNc6vK2cm5kGxS18uYbCAdHYQ1Fje6OZ2UUdCp0dQIIa0Qc38gnwPwE0hsxQ97B0ge1fQnHPmMyfgfc1Oq1aRw344SEauq8cGL2Z9W7RhQGmNgrc4jce9W5lA-O1swpaCwkj9XBPgUKwXAejvFM3W6Xy8J2rq39mry8em6ai0000FQk_Bf2pPmenoC5iG6of1080i7__________m_2-vyUQ7wHVFiCnOyFql__________3zF__________mzz6000]WordPress[/url]. ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт8 лет назад