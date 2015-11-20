Перекинуть сайт с джумла 1.5 на Джумла 3.

Добрый вечер. Надо сделать шаблон сайта. Пример: [url=http://infobusiness2.ru/blog/]Лучшие письма Infobusiness2.ru[/url] - надо подумать как лучше сделать, он должен быть простым. Шаблон адаптивный. Т.З Цвет сайта. Где [b]СЕРЫЙ[/b] цвет в примере должен быть: Самый яркий: RGB 195 242 227 Самый тусклый: RGB 222 247 239 Название шрифта ...