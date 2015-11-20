Перекинуть сайт с джумла 1.5 на Джумла 3.

$50
Системы управления (CMS)Завершен12 заявок204 просмотра
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Перекинуть сайт с джумла 1.5 на Джумла 3. Очень легкий, мало функционала.

http://sochi.in.ua/

8 лет назад
patekphilipe
Игорь 
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
T0NY
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
Задание выполнено успешно.
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