Добрый вечер. Надо сделать шаблон сайта. Пример: [url=http://infobusiness2.ru/blog/]Лучшие письма Infobusiness2.ru[/url] - надо подумать как лучше сделать, он должен быть простым. Шаблон адаптивный. Т.З Цвет сайта. Где [b]СЕРЫЙ[/b] цвет в примере должен быть: Самый яркий: RGB 195 242 227 Самый тусклый: RGB 222 247 239 Название шрифта ...
Подключение Яндекс.Кассы и доработка магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Необходимо подключить Яндекс Кассу к магазину magazin-integral.ru
2. Небольшие изменения рассылаемого покупателям письма.
Исходные данные:
Движок Joomla 2.5.28
Магазин Virtuemart 2.0.26
Сертификат SSL есть, на сайте установлено, юр. лицо зарегистрировано в Яндексе. Демоданные магазина есть.
Все описание в ТЗ.
Бюджет, сроки, примеры подключения от вас.
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