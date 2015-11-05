Подключение Яндекс.Кассы и доработка магазина

Здравствуйте! Нужен сайт как пример по функционалу (будет в точь. в точь) http://www.ardinvest.net/ csm joomla 3 (там есть возможность биллинг сделать) Личный кабинет с возможностью пополнять счет webmoney и qwi Дизайн будет такой же в другой цветовой гамме