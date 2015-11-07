Перенести сайт

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок176 просмотров
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Нужно перенести сайт pnh.ru с хостинга на cpanel на хостинг на основе isp manager

8 лет назад
safronovea
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Vladimir_VV
Владимир 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Все сделано качественно и быстро. Спасибо
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