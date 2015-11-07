Перенести сайт

Сайт салона красоты на джумле 2,5. Установить новый современный адаптивный шаблон ( можно бесплатный если у вас есть). (500р) Обновить движок до последней версии (если необходимо для шаблона). (500р)
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