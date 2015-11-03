Видео-галерея для сайта с (CMS) WORDPRESS

Возможность адаптации под другие сайты –обязательна.

Легкость заполнения галереи контентом.

Работоспособность на любых платформах (компьютер , телефон , планшетный пк ...)

Количество фото-видео контента в галереене ограничено.

Технические функции которые выполняетгалерея :

1.

При наведении на ВИДЕО оно увеличивается ( Х5 увеличение )

В окне с видео нарисована кнопка PLAY

При наведении на ФОТО оно увеличивается ( Х5 увеличение ), и при этом появляетсякраткое описание сверху окна.

Нажатием на кнопку-надпись PLAY – видео воспроизводится.

Из этого положения при нажатии клавиши ESC происходит возврат на одно действие.

2.

Суть Приложения – вертикальная лента ипоявляющаяся из нее горизонтальная лента.

При наведении на любое из оконвертикальной ленты (с видео или фото) плавно появляется - вылезает

горизонтальная лента.

Скроллинг по вертикальной и горизонтальнойленте осуществляется наведением курсора мыши вдоль ленты (по принципу, скорость

прокрутки регулируется относительно положения указателя мыши (к краям скорость увеличивается,

к центу уменьшается )

Обязательный функционал: размеры, местоположение, координаты окон ипрочее, можно посмотреть в примере

DEMO 3 (http://www.flashxml.net/image-sub-menu.html)