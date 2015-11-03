Улучшение сайта на вордпрессе

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки134 просмотра
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Есть сайт на вордпрессе. Каталог мебели. 

Основная задача – повышение конверсии. 

На нем есть 

- ошибки 

- графика не очень местми 

- хочется слайдер сделать по-лучше. 

В общем. над сайтом хочется комплексной и планомерной работы на стыке верстки маркетинга и модулей вп. 

ТЗ на работы нет. 

Жду человека, который сможет протестировать, продумать, сделать предложение по работам. 

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8 лет назад
partner430
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад