Улучшение сайта на вордпрессе

Привет! Есть э-магазин на 3х языках. Нужны цели. Товар-Корзина-Успешная оплата. С настройкой ценности цели, надо передавать цену с сайта в аналитик. Нужно видеть товары которые бросаю в корзину и не оплачивают. Нужно будет настроить ретаргетинг, что бы возвращать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на вордпрессе. Каталог мебели.
Основная задача – повышение конверсии.
На нем есть
- ошибки
- графика не очень местми
- хочется слайдер сделать по-лучше.
В общем. над сайтом хочется комплексной и планомерной работы на стыке верстки маркетинга и модулей вп.
ТЗ на работы нет.
Жду человека, который сможет протестировать, продумать, сделать предложение по работам.
Пишите только в скайп – указан на странице
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