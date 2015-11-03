Улучшение сайта на вордпрессе

Есть сайт на вордпрессе. Каталог мебели.

Основная задача – повышение конверсии.

На нем есть

- ошибки

- графика не очень местми

- хочется слайдер сделать по-лучше.

В общем. над сайтом хочется комплексной и планомерной работы на стыке верстки маркетинга и модулей вп.

ТЗ на работы нет.

Жду человека, который сможет протестировать, продумать, сделать предложение по работам.

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