Создать интеграцию срм битрикс с сервисом getresponse

$15
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки113 просмотров
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создать интеграцию срм битрикс с сервисомGetResponse, чтобы необходимые данные по полям формы передавались в getresponseесть подключение формы yaroslav-samoylov.com/crm-dlya-landing-page/ с страницы в срм битриксесть пример архив решения

8 лет назад
koop3rr
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад