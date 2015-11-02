Правки по сайту на битрикс.

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок117 просмотров
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Требуется bitrix-программист.   

- Мелкие корректы   

- Правки в мобильной версии   

- Добавление меню «аккордеон»   

Редакция : Старт   

Срок: 1-2 недели.   

ТЗ кандидатам. 

8 лет назад
partner430
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад