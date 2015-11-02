Интеграция сайта на WordPress. Верстка готова

Есть дизайн - главная+страница каталога. Если будет нужно - дорисуем те страницы/элементы, которые будут нужны. Нужна адаптивная верстка и интеграция в WordPress. Покупок на сайте не будет. Скрипт калькулятора - уже есть, нужно будет его ...