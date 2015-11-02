Интеграция сайта на WordPress. Верстка готова

Добрый день! 1. Необходимо перенести сайт (движок [url=https://ru.wordpress.org/][b]WordPress[/b][/url]) с site.ru на www.site.ru (сейчас наоборот) 2. Настроить переадресацию с site.ru на www.site.ru (сейчас наоборот) 3. Важно знать что хостинг и админка находятся у непонятного nic.ru (опыт работы с этим ...
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Необходимо интегрировать мини-интернет магазин на WordPress
Из сложностей: каталог, корзина, форма отправки
Регистрации нет. Верстка готова
Ознакомьтесь с версткой. Оцените бюджет и сроки
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