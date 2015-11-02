Интеграция сайта на WordPress. Верстка готова

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок141 просмотр
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Необходимо интегрировать мини-интернет магазин на WordPress 

Из сложностей: каталог, корзина, форма отправки 

Регистрации нет. Верстка готова 

buytime.esy.es/ 

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WordPress
8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов