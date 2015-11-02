Настройка интернет-магазина на Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо  донастроить сайт магазина по техническому заданию. Работы немного, но срочно. Жду заявок, ТЗ по запросу. Оплата по факту, договорная.

8 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад