Верстка и интеграция в WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок162 просмотра
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Есть дизайн - главная+страница каталога. Если будет нужно - дорисуем те страницы/элементы, которые будут нужны. Нужна адаптивная верстка и интеграция в WordPress. Покупок на сайте не будет. Скрипт калькулятора - уже есть, нужно будет его только стилями оформить.

Заявки без указания цены и сроков - не рассматриваю.

WordPress
8 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад