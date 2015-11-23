Настроить компонент рассылки

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки144 просмотра
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Нужна помощь в настройке компонента AcyMailing

Сайт на Joomla www.shr.su    

8 лет назад
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
T0NY
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Очень хороший специалист, выполнил все на хорошем уровне и в срок!
Отличный заказчик, рекомендую!