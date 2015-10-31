Проблема с вирусами/спамом с сайта, modX Evo

Коллеги, добрый день!

Необходимо решение проблемы:

- периодическое появление вредоноса на сайте;

- постоянная рассылка спама с сайта, со всеми вытекающими (блокировка сайта хостингом и т.д.).

Задача:

- поиск вредоноса (манул, айболит или кто чем хочет)

- устранение вредоноса

- фиксация причины появления вредоноса (обновление ли ядра, плагинов, устранение "костылей" и тд. - не знаю, что поможет).

При этом при обновлении ядра необходимо таки сохранить работоспособность и корректный вид сайта.