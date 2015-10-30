Прикрутить верстку к Wordpress

http://Goldwell.pp.ua ocStore 1.5.5.1.2 1) Для модуля отзывов в магазине нужно подправить стили http://i.shotnes.com/u/518/1030/vogcmfcx.ead.png - не видно имя 2) Заходим в какой-то товар и жмем НАПИСАТЬ http://i.shotnes.com/u/518/1030/te0dfm2a.qts.png и в итоге форма комментариев скрыта, а должна уже быть открыта, раз нажали НАПИСАТЬ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта http://cadinstructor.org сверстан новый дизайн http://stegantsev.me/files/cad/
Необходимо создать новую тему, перенести учебный материал (НГ, ИГ, КГ), добавить функционал, упаковать скрипты. В каждом разделе должны быть уникальные страницы с работающими элементами и логикой.
Структура
- Главная (CI-main.png)
- Поиск
- Новости
- Общая - список всех новостей (CI-news-main.png)
- Конкретная новость (CI-news-post.png)
- О преподавателе
- Курсы
- Общая - список курсов (CI-Courses-all.png)
- Выбранный курс (CI-Courses_autocad.png)
- Лэндинг курса (CI-Courses_autocad_landing.png)
- Формы обучения
- Общая - список форм (CI-forms-all.png)
- Выбранная форма обучения (CI-forms-online.png)
- Учебники
- Общая - список учебников (CI-Courses-all.png)
- Выбранный учебник - НГ (CI-uchebnik NG.png)
- Раздел лекция (CI-uchebnik NG-lection.png)
- Цены (CI-prices.png)
- Контакты (CI-contacts.png)
Общие требования
Меню. Прикрутить двухуровневое меню. Поле поиска - подключить поиск WP.
Страница поиска - оформить в общем стиле сайта с заголовком “Результаты поиска”.
Хлебные крошки - заголовки и вложенность генерируется автоматически. На основной теме указывается сверху и в конце страницы. На остальных уникальных страницах (кроме главной страницы, там их нет) - указывается только сверху.
Слева экрана на всех страницах - кнопка скролла вверх
Футер
Раздел новости - последняя новость на главной. Сортировка записей в разделе.
Автоматическая пагинация в разделах учебника, новостей
Перенести все материалы учебников
Создать все разделы сайта
Важный функционал (требуется обсуждение в плане реализации и отдельная оценка этой части работы).
Таблица с ценами в системе управления и добавление переменных на сайт вместо текста. Данные будут в разделе “стоимость и формы обучения”, “заказ обучения”, “таблица цен”.
Блок заказа обучения - таймер, проверка правильности заполнения полей, отправка формы, всплывающие сообщение “Форма отправлена”.
Подробное ТЗ в прикрепленном файле.
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