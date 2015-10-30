Прикрутить верстку к Wordpress

Для сайта http://cadinstructor.org сверстан новый дизайн http://stegantsev.me/files/cad/

Необходимо создать новую тему, перенести учебный материал (НГ, ИГ, КГ), добавить функционал, упаковать скрипты. В каждом разделе должны быть уникальные страницы с работающими элементами и логикой.

Скрины

Структура

- Главная (CI-main.png)

- Поиск

- Новости

- Общая - список всех новостей (CI-news-main.png)

- Конкретная новость (CI-news-post.png)

- О преподавателе

- Курсы

- Общая - список курсов (CI-Courses-all.png)

- Выбранный курс (CI-Courses_autocad.png)

- Лэндинг курса (CI-Courses_autocad_landing.png)

- Формы обучения

- Общая - список форм (CI-forms-all.png)

- Выбранная форма обучения (CI-forms-online.png)

- Учебники

- Общая - список учебников (CI-Courses-all.png)

- Выбранный учебник - НГ (CI-uchebnik NG.png)

- Раздел лекция (CI-uchebnik NG-lection.png)

- Цены (CI-prices.png)

- Контакты (CI-contacts.png)

Общие требования

Меню. Прикрутить двухуровневое меню. Поле поиска - подключить поиск WP.

Страница поиска - оформить в общем стиле сайта с заголовком “Результаты поиска”.

Хлебные крошки - заголовки и вложенность генерируется автоматически. На основной теме указывается сверху и в конце страницы. На остальных уникальных страницах (кроме главной страницы, там их нет) - указывается только сверху.

Слева экрана на всех страницах - кнопка скролла вверх

Футер

Раздел новости - последняя новость на главной. Сортировка записей в разделе.

Автоматическая пагинация в разделах учебника, новостей

Перенести все материалы учебников

Создать все разделы сайта

Важный функционал (требуется обсуждение в плане реализации и отдельная оценка этой части работы).

Таблица с ценами в системе управления и добавление переменных на сайт вместо текста. Данные будут в разделе “стоимость и формы обучения”, “заказ обучения”, “таблица цен”.

Блок заказа обучения - таймер, проверка правильности заполнения полей, отправка формы, всплывающие сообщение “Форма отправлена”.

Подробное ТЗ в прикрепленном файле.