Требуется перенести сайт [url=http://www.techdesigner.ru]www.techdesigner.ru[/url] на новый и быстрый движок с новым дизайном и частично переделанным функционалом. Все пожелания, техническое задание и макеты представлены в техническом задании. Пожелания к движку - что-нибудь быстрое, типа друпала. Расчет через вебмани, ...
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Бюджетный сайт на Wordpress для информационного сайта. Подробности в ТЗ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ АВТОМАТОМ.
Жду конкретную цену и предложения, в ТЗ все подробно расписано, писать - пишите мне в скайп, обговорим и т.п. не нужно.
Сделать бюджетный сайт на Wordpress для информационного сайта про гражданство И ВНЖ -
примеры http://ipinform.ru/ visasam.ru ( мой сайт ) http://xn--80aagbgl5cjlpl.xn--p1ai/
http://viza-info.ru/information/vidyi-shengenskih-viz.html - образец оформления дизайна
списков, цитат, заголовка внутренней страницы хороший.
Хорошая интересная верстка рубрик и меню http://ipinform.ru/ + дизайн главной и дизайн
рубрик ( этот сайт можно взять для дизайна и верстки за основу )
Сделать адаптивный дизайн. Для декстопа верстка фиксированная - ширину укажу, а также была
верстка для планшетов - вторая и для телефона третья ( для телефона чтобы была плашка с меню
в правом верхнем углу )
Сделать так, чтобы эту тему ( только поменяв шапку и футер если требуется ) можно было
использовать на других сайтах строительной тематики.
Дизайн не яркий, коричневые, серый, бордовые тона под цвет паспорта или сайта ФМС тона
Сделать 3 вида цвета дизайна ( минимально отличающимися по цвету, что не составит никакого
труда, так как сам знаю верстал и делал неоднократно Wordpress ) - коричневый, синий или
бордовый, серый.
Могу дать как варианты настройки плагинов и т.п свои сайты http://uteplimdom.ru/ или
dengivsetakipahnyt.com visasam.ru
1. Навигация
URL поста главная.рубрика/пост.html
Url рубрики главная/рубрика/ без всяких слов category
2. Хлебные крошки должны выводится для поста Главная - рубрика ( самого названия поста не
должно дублироваться ) , для рубрики Главная и все.
3. Архивов на сайте не будет, меток не будет, никаких календарей и т.п. тоже не будет.
4. Шапка минимальная ( не более 200 px в высоту, лучше еще меньше 130 )
5. Меню оформлено - дополнительными элементами картинками. Меню все полностью изображается,
выпадающего меню нигде не должно быть. На главной вывести его можно картинками, как в
примерах. http://zavorota.ru/
6. Подзаголовки оформлены . Подзаголовки должны быть оформлены
- все
подзаголовки должны отличаться друг от друга, но не менее 18 px ( если только h4 может быть
меньше ) и не более 24 px ( кроме h 1 )
7. Списки оформлены - если есть возможность что-то относящееся к теме - гражданства, на
крайняк галочки пойдут - лучше разные, как ключ и молоток на сайте стройки чередуются.
Списки которые нумерованные - также цифры цветные красивые. Поле цитаты должно быть также
оформлено http://remoskop.ru/besedki-ocilindrovannogo-brevna-svoimi-rukami-foto.html
8. Шрифт 15 px - должен читаться и быть отступы между строчками большие ( тоже самое чтобы
шрифт был оформлен во всех списках тоже большой, тоже отступы нормальные и между строк и
между абзацами ). Цвет шрифта темно-серый
9. Рамки картинок оформленые, чтобы рамочка какая-нибудь была под цвет дизайна сайта, чтобы
можно было подписи ставить картинок.
10. Сделать фавиконку, которая выделяется от всех остальных - например ярко-красный паспорт,
,какая-нибудь яркая вещь, привлекающая внимание в выдаче галочка и паспорт и т.п.
http://clip2net.com/s/3juMb11 - только отличающееся от этого
11. Правый сайдбар один - ширина 300 пикселей.
12. Никаких заголовков, подзаголовков в коде, выделений жирным и т.п. в сайдбарах, футере,
шапке. - то есть никаких тегов
в сайдбарах, футере шапке, или
в форме вопросов и ответов. Все делаем с помощью дивов
13. Весь мусор из кода убираем. Проверяем код на валидность. Все вложенные в друг друга
дивы, спаны и т.п. переделываем в один и прописываем ему стиль в css. Страница должна
максимально быстро грузится - любая: главная, рубрики, подрубрики, посты в особенности.
14. Кнопки соц. сетей ставим share.yandex.ru - плагины никакие не используем для этого, они
очень много лишнего ставят в код как здесь все оформить - фотка автора в круге, соц. сети и
голосование плюс, минус
http://parnikiteplicy.ru/ventilyaciya/avtomaticheskoe-otkryvanie-fortochek.html - ВАЖНО
МИНУС голосовать нельзя, если голосует минус пишется вы уже голосовали, только чтобы плюс
учитывался.
15. Никаких лишних внутренних ссылок на сайте - читать далее, комментарии, ответить на
комментарий, количество просмотров, автор материала, количество комментариев и т.п. все
убираем
16. В комментариях оставляем только сам текст комментария, который оставят комментировавшие
- все остальное закрываем от индексации, все внутренние ссылки убираем. Все лишние вещи -
дату комментариев, аватары и т.п. убираем. Имя автора закрываем в , форму
комментариев тоже.
17. Нигде не должно быть дат - ни даты поста, ни даты комментариев.
18. Страница 404 ошибки должна правильно отдавать 404 ошибку, но чтобы для пользователей
писало типа что-нибудь, как здесь http://parnikiteplicy.ru/ventilyaciya/avtomaticheskoe-otkr
- повесить форму поиска от яндекса, чтобы они не пропадали, а могли куда-нибудь перейти.
19. Проверить как работают все основные страницы сайта: Главная, рубрика, подрубрика пост,
страница во всех броузерах: Хром, Мозилла, Яндекс, Интернет Експлорер, Опера. Safari для
Мака.
20. Посещенные ссылки должны быть фиолетового цвета. Обычные ссылки должны быть синие или
голубые.
21. На сайте во всех рубриках будут подрубрики - проверить их дизайн и верстку.
22. На сайте Seo by Ost плагин поставить. Поставить плагин Yarp для перелинковки и настроить
его как здесь
http://parnikiteplicy.ru/ventilyaciya/avtomaticheskoe-otkryvanie-fortochek.html
23. Лишние плагины на сайт не ставим. Должна быть высокой скорость загрузки любой страницы
сайта - главная, рубрика, пост, для гугла
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ - что мешает загрузки скорости,
скачать с сайта Гугла и залить ужатое на сайт css и т.п.
24. Повесить счетчики яндекс метрики и гугл аналитикс в футере и закрыть их от индексации.
25. Посвесить виджет социальной сети в контакте ( цвета под дизайн сайта ) на главной
странице сайта в сайдбаре, на внутренних страницах его быть не должно.
26. Последние записи обязательно дожны быть на главной, также на главной выводить самые
обсуждаемое, голосование, комментарии. На главной сделать форму задать вопрос эксперту -
хороший пример дизайна главной http://parnikiteplicy.ru/
На постах в сайдбаре должны быть только рубрики.
27. Внизу статьи, чтобы можно было выводить такой блок ( он также должен быть в рамочке,
чтобы не мешал контекстной рекламе ) http://clip2net.com/s/3juHwBg автор ( чтобы его можно
было произвольно задавать из админки допустим ) и голосовать за статью пример
http://1podveryam.ru/furnitura/konstrukciya-dvernogo-zamka.html или здесь
http://odollarah.ru/fakty-o-dollarax/piramida.html Сделать так, чтобы можно было
проголосовать и учитывались только плюсы за статью, а минусы не ставились.
28. Контекстная реклама выводится плагином Ad Injection - проверить чтобы она корректно
отображалась везде в начале поста или страницы, в середине ( рандом 1 и 2 блока рандома ), в
конце поста или страницы. Сделать, чтобы можно было поставить нужные мне размеры контекстной
рекламы самостоятельно, чтобы на декстопе один размер, на телефоне другой, который я
самостоятельно указал.
29. Сделать в левом нижнем углу стрелочку, которая возвращает к началу статьи.
http://vashgipsokarton.ru/montazh/kak-kleit-stekloxolst.html
30. Перед каждым вторым подзаголовком, начиная со второго сделать ссылку "Вернуться к
оглавлению" ( закрыть ее везде от индексации ), которая отправляет на заголовок и стоящий
под ним блок контекстной рекламы.
http://vashgipsokarton.ru/montazh/kak-kleit-stekloxolst.html ( примеры такого исполнения
есть на других моих сайтах )
31. Повесить форму поиска от яндекса вместо стандартной wordpress - вверху, чтоб была шапка
и меню моего сайта как здесь
http://parnikiteplicy.ru/search?searchid=2067647&l10n=ru&reqenc=&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1
%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83&x=0&y=0
32. Повесить сайт на хостинг beget.ru на мой аккаунт.
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