Бюджетный сайт на Wordpress для информационного сайта. Подробности в ТЗ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ АВТОМАТОМ.

Жду конкретную цену и предложения, в ТЗ все подробно расписано, писать - пишите мне в скайп, обговорим и т.п. не нужно.

Сделать бюджетный сайт на Wordpress для информационного сайта про гражданство И ВНЖ -

примеры http://ipinform.ru/ visasam.ru ( мой сайт ) http://xn--80aagbgl5cjlpl.xn--p1ai/

http://viza-info.ru/information/vidyi-shengenskih-viz.html - образец оформления дизайна

списков, цитат, заголовка внутренней страницы хороший.

Хорошая интересная верстка рубрик и меню http://ipinform.ru/ + дизайн главной и дизайн

рубрик ( этот сайт можно взять для дизайна и верстки за основу )

Сделать адаптивный дизайн. Для декстопа верстка фиксированная - ширину укажу, а также была

верстка для планшетов - вторая и для телефона третья ( для телефона чтобы была плашка с меню

в правом верхнем углу )

Сделать так, чтобы эту тему ( только поменяв шапку и футер если требуется ) можно было

использовать на других сайтах строительной тематики.

Дизайн не яркий, коричневые, серый, бордовые тона под цвет паспорта или сайта ФМС тона

Сделать 3 вида цвета дизайна ( минимально отличающимися по цвету, что не составит никакого

труда, так как сам знаю верстал и делал неоднократно Wordpress ) - коричневый, синий или

бордовый, серый.

Могу дать как варианты настройки плагинов и т.п свои сайты http://uteplimdom.ru/ или

dengivsetakipahnyt.com visasam.ru

1. Навигация

URL поста главная.рубрика/пост.html

Url рубрики главная/рубрика/ без всяких слов category

2. Хлебные крошки должны выводится для поста Главная - рубрика ( самого названия поста не

должно дублироваться ) , для рубрики Главная и все.

3. Архивов на сайте не будет, меток не будет, никаких календарей и т.п. тоже не будет.

4. Шапка минимальная ( не более 200 px в высоту, лучше еще меньше 130 )

5. Меню оформлено - дополнительными элементами картинками. Меню все полностью изображается,

выпадающего меню нигде не должно быть. На главной вывести его можно картинками, как в

примерах. http://zavorota.ru/

6. Подзаголовки оформлены . Подзаголовки должны быть оформлены

- все

подзаголовки должны отличаться друг от друга, но не менее 18 px ( если только h4 может быть

меньше ) и не более 24 px ( кроме h 1 )

7. Списки оформлены - если есть возможность что-то относящееся к теме - гражданства, на

крайняк галочки пойдут - лучше разные, как ключ и молоток на сайте стройки чередуются.

Списки которые нумерованные - также цифры цветные красивые. Поле цитаты должно быть также

оформлено http://remoskop.ru/besedki-ocilindrovannogo-brevna-svoimi-rukami-foto.html

8. Шрифт 15 px - должен читаться и быть отступы между строчками большие ( тоже самое чтобы

шрифт был оформлен во всех списках тоже большой, тоже отступы нормальные и между строк и

между абзацами ). Цвет шрифта темно-серый

9. Рамки картинок оформленые, чтобы рамочка какая-нибудь была под цвет дизайна сайта, чтобы

можно было подписи ставить картинок.

10. Сделать фавиконку, которая выделяется от всех остальных - например ярко-красный паспорт,

,какая-нибудь яркая вещь, привлекающая внимание в выдаче галочка и паспорт и т.п.

http://clip2net.com/s/3juMb11 - только отличающееся от этого

11. Правый сайдбар один - ширина 300 пикселей.

12. Никаких заголовков, подзаголовков в коде, выделений жирным и т.п. в сайдбарах, футере,

шапке. - то есть никаких тегов в сайдбарах, футере шапке, или

в форме вопросов и ответов. Все делаем с помощью дивов

13. Весь мусор из кода убираем. Проверяем код на валидность. Все вложенные в друг друга

дивы, спаны и т.п. переделываем в один и прописываем ему стиль в css. Страница должна

максимально быстро грузится - любая: главная, рубрики, подрубрики, посты в особенности.

14. Кнопки соц. сетей ставим share.yandex.ru - плагины никакие не используем для этого, они

очень много лишнего ставят в код как здесь все оформить - фотка автора в круге, соц. сети и

голосование плюс, минус

http://parnikiteplicy.ru/ventilyaciya/avtomaticheskoe-otkryvanie-fortochek.html - ВАЖНО

МИНУС голосовать нельзя, если голосует минус пишется вы уже голосовали, только чтобы плюс

учитывался.

15. Никаких лишних внутренних ссылок на сайте - читать далее, комментарии, ответить на

комментарий, количество просмотров, автор материала, количество комментариев и т.п. все

убираем

16. В комментариях оставляем только сам текст комментария, который оставят комментировавшие

- все остальное закрываем от индексации, все внутренние ссылки убираем. Все лишние вещи -

дату комментариев, аватары и т.п. убираем. Имя автора закрываем в , форму

комментариев тоже.

17. Нигде не должно быть дат - ни даты поста, ни даты комментариев.

18. Страница 404 ошибки должна правильно отдавать 404 ошибку, но чтобы для пользователей

писало типа что-нибудь, как здесь http://parnikiteplicy.ru/ventilyaciya/avtomaticheskoe-otkr

- повесить форму поиска от яндекса, чтобы они не пропадали, а могли куда-нибудь перейти.

19. Проверить как работают все основные страницы сайта: Главная, рубрика, подрубрика пост,

страница во всех броузерах: Хром, Мозилла, Яндекс, Интернет Експлорер, Опера. Safari для

Мака.

20. Посещенные ссылки должны быть фиолетового цвета. Обычные ссылки должны быть синие или

голубые.

21. На сайте во всех рубриках будут подрубрики - проверить их дизайн и верстку.

22. На сайте Seo by Ost плагин поставить. Поставить плагин Yarp для перелинковки и настроить

его как здесь

http://parnikiteplicy.ru/ventilyaciya/avtomaticheskoe-otkryvanie-fortochek.html

23. Лишние плагины на сайт не ставим. Должна быть высокой скорость загрузки любой страницы

сайта - главная, рубрика, пост, для гугла

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ - что мешает загрузки скорости,

скачать с сайта Гугла и залить ужатое на сайт css и т.п.

24. Повесить счетчики яндекс метрики и гугл аналитикс в футере и закрыть их от индексации.

25. Посвесить виджет социальной сети в контакте ( цвета под дизайн сайта ) на главной

странице сайта в сайдбаре, на внутренних страницах его быть не должно.

26. Последние записи обязательно дожны быть на главной, также на главной выводить самые

обсуждаемое, голосование, комментарии. На главной сделать форму задать вопрос эксперту -

хороший пример дизайна главной http://parnikiteplicy.ru/

На постах в сайдбаре должны быть только рубрики.

27. Внизу статьи, чтобы можно было выводить такой блок ( он также должен быть в рамочке,

чтобы не мешал контекстной рекламе ) http://clip2net.com/s/3juHwBg автор ( чтобы его можно

было произвольно задавать из админки допустим ) и голосовать за статью пример

http://1podveryam.ru/furnitura/konstrukciya-dvernogo-zamka.html или здесь

http://odollarah.ru/fakty-o-dollarax/piramida.html Сделать так, чтобы можно было

проголосовать и учитывались только плюсы за статью, а минусы не ставились.

28. Контекстная реклама выводится плагином Ad Injection - проверить чтобы она корректно

отображалась везде в начале поста или страницы, в середине ( рандом 1 и 2 блока рандома ), в

конце поста или страницы. Сделать, чтобы можно было поставить нужные мне размеры контекстной

рекламы самостоятельно, чтобы на декстопе один размер, на телефоне другой, который я

самостоятельно указал.

29. Сделать в левом нижнем углу стрелочку, которая возвращает к началу статьи.

http://vashgipsokarton.ru/montazh/kak-kleit-stekloxolst.html

30. Перед каждым вторым подзаголовком, начиная со второго сделать ссылку "Вернуться к

оглавлению" ( закрыть ее везде от индексации ), которая отправляет на заголовок и стоящий

под ним блок контекстной рекламы.

http://vashgipsokarton.ru/montazh/kak-kleit-stekloxolst.html ( примеры такого исполнения

есть на других моих сайтах )

31. Повесить форму поиска от яндекса вместо стандартной wordpress - вверху, чтоб была шапка

и меню моего сайта как здесь

http://parnikiteplicy.ru/search?searchid=2067647&l10n=ru&reqenc=&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1

%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83&x=0&y=0

32. Повесить сайт на хостинг beget.ru на мой аккаунт.