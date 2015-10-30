Бюджетный сайт на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок223 просмотра
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Бюджетный сайт на Wordpress для информационного сайта. Подробности в ТЗ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ АВТОМАТОМ.

Жду конкретную цену и предложения, в ТЗ все подробно расписано, писать - пишите мне в скайп, обговорим и т.п. не нужно.

Сделать бюджетный сайт на Wordpress для информационного сайта про гражданство И ВНЖ - 

примеры http://ipinform.ru/  visasam.ru ( мой сайт ) http://xn--80aagbgl5cjlpl.xn--p1ai/ 

http://viza-info.ru/information/vidyi-shengenskih-viz.html - образец оформления дизайна 

списков, цитат, заголовка внутренней страницы хороший.

Хорошая интересная верстка рубрик и меню http://ipinform.ru/ + дизайн главной и дизайн 

рубрик ( этот сайт можно взять для дизайна и верстки за основу )

Сделать адаптивный дизайн. Для декстопа верстка фиксированная - ширину укажу, а также была 

верстка для планшетов - вторая и для телефона третья ( для телефона чтобы была плашка с меню 

в правом верхнем углу )

Сделать так, чтобы эту тему ( только поменяв шапку и футер если требуется )  можно было 

использовать на других сайтах строительной тематики. 

Дизайн не яркий, коричневые, серый, бордовые тона под цвет паспорта или сайта ФМС тона 

Сделать 3 вида цвета дизайна ( минимально отличающимися по цвету, что не составит никакого 

труда, так как сам знаю верстал и делал неоднократно Wordpress ) - коричневый, синий или 

бордовый, серый. 

Могу дать как варианты настройки плагинов и т.п свои сайты http://uteplimdom.ru/ или 

dengivsetakipahnyt.com visasam.ru 

1. Навигация

URL поста главная.рубрика/пост.html

Url рубрики главная/рубрика/ без всяких слов category

2. Хлебные крошки должны выводится для поста Главная - рубрика ( самого названия поста не 

должно дублироваться ) , для рубрики Главная и все.

3. Архивов на сайте не будет, меток не будет, никаких календарей и т.п. тоже не будет.

4. Шапка минимальная ( не более 200 px в высоту, лучше еще меньше 130 )

5. Меню оформлено - дополнительными элементами картинками. Меню все полностью изображается, 

выпадающего меню нигде не должно быть. На главной вывести его можно картинками, как в 

примерах. http://zavorota.ru/ 

6. Подзаголовки оформлены . Подзаголовки должны быть оформлены

- все 

подзаголовки должны отличаться друг от друга, но не менее 18 px ( если только h4 может быть 

меньше ) и не более 24 px ( кроме h 1 )

7. Списки оформлены - если есть возможность что-то относящееся к теме - гражданства, на 

крайняк галочки пойдут - лучше разные, как ключ и молоток на сайте стройки чередуются. 

Списки которые нумерованные - также цифры цветные красивые. Поле цитаты должно быть также 

оформлено http://remoskop.ru/besedki-ocilindrovannogo-brevna-svoimi-rukami-foto.html

8. Шрифт 15 px - должен читаться и быть отступы между строчками большие ( тоже самое чтобы 

шрифт был оформлен во всех списках тоже большой, тоже отступы нормальные и между строк и 

между абзацами ). Цвет шрифта темно-серый 

9. Рамки картинок оформленые, чтобы рамочка какая-нибудь была под цвет дизайна сайта, чтобы 

можно было подписи ставить картинок.

10. Сделать фавиконку, которая выделяется от всех остальных - например ярко-красный паспорт, 

,какая-нибудь яркая вещь, привлекающая внимание в выдаче галочка и паспорт и т.п. 

http://clip2net.com/s/3juMb11 - только отличающееся от этого

11. Правый сайдбар один - ширина 300 пикселей.

12. Никаких заголовков, подзаголовков в коде, выделений жирным и т.п. в сайдбарах, футере, 

шапке. - то есть никаких тегов

    в сайдбарах, футере шапке, или 

в форме вопросов и ответов. Все делаем с помощью дивов

13. Весь мусор из кода убираем. Проверяем код на валидность. Все вложенные в друг друга 

дивы, спаны и т.п. переделываем в один и прописываем ему стиль в css. Страница должна 

максимально быстро грузится - любая: главная, рубрики, подрубрики, посты в особенности.

14. Кнопки соц. сетей ставим share.yandex.ru - плагины никакие не используем для этого, они 

очень много лишнего ставят в код как здесь все оформить - фотка автора в круге, соц. сети и 

голосование плюс, минус 

http://parnikiteplicy.ru/ventilyaciya/avtomaticheskoe-otkryvanie-fortochek.html - ВАЖНО 

МИНУС голосовать нельзя, если голосует минус пишется вы уже голосовали, только чтобы плюс 

учитывался.

15. Никаких лишних внутренних ссылок на сайте - читать далее, комментарии, ответить на 

комментарий, количество просмотров, автор материала, количество комментариев и т.п. все 

убираем

16. В комментариях оставляем только сам текст комментария, который оставят комментировавшие 

- все остальное закрываем от индексации, все внутренние ссылки убираем. Все лишние вещи - 

дату комментариев, аватары и т.п. убираем. Имя автора закрываем в , форму 

комментариев тоже.

17. Нигде не должно быть дат - ни даты поста, ни даты комментариев.

18. Страница 404 ошибки должна правильно отдавать 404 ошибку, но чтобы для пользователей 

писало типа что-нибудь, как здесь http://parnikiteplicy.ru/ventilyaciya/avtomaticheskoe-otkr 

- повесить форму поиска от яндекса, чтобы они не пропадали, а могли куда-нибудь перейти.

19. Проверить как работают все основные страницы сайта: Главная, рубрика, подрубрика пост, 

страница во всех броузерах: Хром, Мозилла, Яндекс, Интернет Експлорер, Опера. Safari для 

Мака.

20. Посещенные ссылки должны быть фиолетового цвета. Обычные ссылки должны быть синие или 

голубые. 

21. На сайте во всех рубриках будут подрубрики - проверить их дизайн и верстку.

22. На сайте Seo by Ost плагин поставить. Поставить плагин Yarp для перелинковки и настроить 

его как здесь

http://parnikiteplicy.ru/ventilyaciya/avtomaticheskoe-otkryvanie-fortochek.html 

23. Лишние плагины на сайт не ставим. Должна быть высокой скорость загрузки любой страницы 

сайта - главная, рубрика, пост, для гугла 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ - что мешает загрузки скорости, 

скачать с сайта Гугла и залить ужатое на сайт css и т.п.

24. Повесить счетчики яндекс метрики и гугл аналитикс в футере и закрыть их от индексации.

25. Посвесить виджет социальной сети в контакте ( цвета под дизайн сайта ) на главной 

странице сайта в сайдбаре, на внутренних страницах его быть не должно.

26. Последние записи обязательно дожны быть на главной, также на главной выводить самые 

обсуждаемое, голосование, комментарии. На главной сделать форму задать вопрос эксперту - 

хороший пример дизайна главной http://parnikiteplicy.ru/

 На постах в сайдбаре должны быть только рубрики. 

27. Внизу статьи, чтобы можно было выводить такой блок ( он также должен быть в рамочке, 

чтобы не мешал контекстной рекламе ) http://clip2net.com/s/3juHwBg автор ( чтобы его можно 

было произвольно задавать из админки допустим ) и голосовать за статью пример 

http://1podveryam.ru/furnitura/konstrukciya-dvernogo-zamka.html или здесь 

http://odollarah.ru/fakty-o-dollarax/piramida.html Сделать так, чтобы можно было 

проголосовать и учитывались только плюсы за статью, а минусы не ставились.

28. Контекстная реклама выводится плагином Ad Injection - проверить чтобы она корректно 

отображалась везде в начале поста или страницы, в середине ( рандом 1 и 2 блока рандома ), в 

конце поста или страницы. Сделать, чтобы можно было поставить нужные мне размеры контекстной 

рекламы самостоятельно, чтобы на декстопе один размер, на телефоне другой, который я 

самостоятельно указал.

29. Сделать в левом нижнем углу стрелочку, которая возвращает к началу статьи. 

http://vashgipsokarton.ru/montazh/kak-kleit-stekloxolst.html

30. Перед каждым вторым подзаголовком, начиная со второго сделать ссылку "Вернуться к 

оглавлению" ( закрыть ее везде от индексации ), которая отправляет на заголовок и стоящий 

под ним блок контекстной рекламы. 

http://vashgipsokarton.ru/montazh/kak-kleit-stekloxolst.html ( примеры такого исполнения 

есть на других моих сайтах )

31. Повесить форму поиска от яндекса вместо стандартной wordpress - вверху, чтоб была шапка 

и меню моего сайта как здесь 

http://parnikiteplicy.ru/search?searchid=2067647&l10n=ru&reqenc=&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1

%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83&x=0&y=0

32. Повесить сайт на хостинг beget.ru на мой аккаунт.

WordPressСайт на WordPress
8 лет назад
borian22
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад