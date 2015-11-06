Доработка проектов

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка154 просмотра
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Требуется доработка нескольких проектов.

Движки: shop-script 4, insales, фреймворк neon. 

ТЗ во вложении.

Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество поскольку текущие проекты постоянно нуждаются в доработки и новые проекты периодически появляются.

8 лет назад
TigerMilk
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
YASHINILIA64RUS
Илья 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Илья профессионал который видит картину в целом. Все сделал аккуратно за что ему огромное спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
К каждому сайту прилагалось подробное техническое задание со всевозможными скринами. Вопросов не возникало. Оплата мгновенно. Рад сотрудничеству.