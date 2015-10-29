Натянуть на cms несколько готовых страниц, минимальные правки верстки

Есть сайт, практически все готово, прогер исчез. Надо внедрить 8 сверстанных страничек, задача не сложная. но срочная - 30.10 проект надо закрыть. В общем времени меньше суток и от этого зависит судьба проекта. обращаемся в лс - после этого скайп. Всю ночь онлайн, помогу чем смогу по работе, движок на php, тест http://dsi-name.esy.es/ - вот пустые разделы собственно и надо добавить