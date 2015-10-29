Перенос сайта

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок139 просмотров
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Здравствуйте. Нужно перенести сайт с одной панели в другую в рамках одного хостинга. Срочно.

8 лет назад
yurdevyat
Андрей 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад