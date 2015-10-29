Изменения в шаблоне Prestashop

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настроить шаблон Prestashop 1.6. ТЗ высылаю исполнителю и уже тогда договариваемся по деньгам.

Prestashop
8 лет назад
Djek07
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад