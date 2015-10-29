Изменения в шаблоне Prestashop

[b]Необходимо доработать магазин на Битрикс: [/b] 1. Проверить выгрузки товаров с сайтов (3 шт.), нужно чтоб вся информация выгружалась и размещалась в нужные инфоблоки 2. Поставить свёрстанную таблицу в карточку товара и настроить отображение по остаткам товара на ...