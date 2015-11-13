Необходимо отредактировать хлебные крошки на WordPress
Внести несколько несколько мелких правок в сайт на WP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Согласно т/з доработать сайт на Wordpress:
1. Настроить чередование баннеров вверху страницы, объяснить, как их настраивать и изменять через админку (при необходимости - заменить плагин) - http://joxi.ru/BA04V6BSLkaJAy
2. Заменить изображения в слайдере, добавить ссылки, объяснить и показать, где плагин настраивается через админку - http://joxi.ru/EA4pVKDsg8zjAb
3. Добавить новый блок между двумя существующими. Блок будет представлять собой три картинки с кратким текстом под каждой из них (триггеры). Не кликабельный, но информационный - http://joxi.ru/8An0jzgF5daPmO
4. Добавить блок с кратким текстом, картинкой и формой - http://joxi.ru/a2XevW5HRvO1Ag Форма состоит из двух полей - имя и телефон. Плагин contact form 7
Посмотреть сайт - http://kanadskiy-dom.com.ua/
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