Авторизация и ограничение доступа к страницам на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок123 просмотра
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Для сайта на Wordpress нужно дрбавить функционал ограничения к выбранным страницам.

То есть нужно установить и доработать какой-либо плагин.

Детали ниже.

Регистрация пользователей

Поля для регистрации

  • Email
  • Пароль
  • Имя
  • Наименование компании
  • Мобильный телефон
После регистрации пользователю высылается письмо на указанный им email для подтверждения регистрации.

Все зарегистрированные пользователи становятся активными автоматически или утверждаются модератором сайта (до утверждения пользователь неактивен и не может авторизоваться).

Авторизация - форма авторизации email и пароль

  • После авторизации пользователь может просматривать страницы, закрытые от публичного доступа.
  • В админке - для любой страницы можно поставить отметку "Только для авторизованных".
  • Профиль пользователя - страница где пользователь может изменить свою информацию - email, пароль, и т.д. А также удалить себя из пользователей сайта.
Страница “Восстановить пароль”
WordPress
8 лет назад
den-tkach
Денис 
50 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад