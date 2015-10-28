Авторизация и ограничение доступа к страницам на Wordpress

Для сайта на Wordpress нужно дрбавить функционал ограничения к выбранным страницам.

То есть нужно установить и доработать какой-либо плагин.

Детали ниже.

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