Правки на сайт MODx

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка135 просмотров
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1. Страница новостей:

Сделать дополнительную страницу при переходе на страницу "Новости" с анонсами новостей. При нажатии на новость открывается текущая страница новости.

2. Страница "Детки"

сделать краткое описание (3-4 строки). При нажатии подробнее - текущее всплывающее окно с текстом, фото и т.д.

MODX
8 лет назад
dmitrytulubaev
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
derzaiii
Сергей 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$6
1 день
Как всегда оперативно и качественно выполненная работа! Всем доволен) Спасибо
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