Правки на сайт MODx

Нужно определить проблему почему обрезается тайтл и устранить, тайтлы до редизайна были в порядке. Пишите сроки и стоимость работы. CMS DLE 10.4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Страница новостей:
Сделать дополнительную страницу при переходе на страницу "Новости" с анонсами новостей. При нажатии на новость открывается текущая страница новости.
2. Страница "Детки"
сделать краткое описание (3-4 строки). При нажатии подробнее - текущее всплывающее окно с текстом, фото и т.д.
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