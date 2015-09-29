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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
8 лет назад
Сотрудничаем с Сергеем впервые! Рекомендую, как ответственного исполнителя! Сроки были соблюдены, техническое задание было выполнено безукоризненно. Адекватная ценовая политика. Будем сотрудничать дальше! Спасибо.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством! Заказчик чётко формулирует задачу, грамотно и адекватно общается, оплату производит вовремя - рекомендую всем!
$16
10 баллов
8 лет назад
Работать с Сергеем одно удовольствие. Однозначно профессионал своего дела. Спасибо за отличную работу. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Однозначно рекомендую к сотрудничеству! Приятное общение, своевременная оплата. Жду заказов ещё!
$6
10 баллов
8 лет назад
Как всегда оперативно и качественно выполненная работа! Всем доволен) Спасибо
Ответный отзыв
Очередное плодотворное сотрудничество! Жду дальнейших заказов!
$49
10 баллов
8 лет назад
Сергей, оперативно выполнил работу, сделал необходимые правки и дал консультацию по ведению проекта! Отличная профессиональная работа. Рекомендую!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством! ТЗ подробно описано, и даже если возникают вопросы - постоянно на связи. Оплата в срок. Жду дальнейших заданий и всем рекомендую к сотрудничеству!
$5
10 баллов
8 лет назад
Все отлично! Спасибо!
Ответный отзыв
Подробное ТЗ, вежливое общение, своевременная оплата - рекомендую!
Системы управления (CMS)
9 отзывов
$5/час
от 1 часа
нет рейтинга