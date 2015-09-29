derzaiii

Сергей derzaiii

 
40 летРоссия/Буденновск
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
girlfromrock
Яна 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Оптимизировать работу сайта.
Сотрудничаем с Сергеем впервые! Рекомендую, как ответственного исполнителя! Сроки были соблюдены, техническое задание было выполнено безукоризненно. Адекватная ценовая политика. Будем сотрудничать дальше! Спасибо.
Очень доволен сотрудничеством! Заказчик чётко формулирует задачу, грамотно и адекватно общается, оплату производит вовремя - рекомендую всем!
Ответный отзыв
game-life
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$16
10 баллов
8 лет назад
Обновить сайт на MODX EVO с версии 1.0.5
Работать с Сергеем одно удовольствие. Однозначно профессионал своего дела. Спасибо за отличную работу. Буду обращаться еще.
Однозначно рекомендую к сотрудничеству! Приятное общение, своевременная оплата. Жду заказов ещё!
Ответный отзыв
dmitrytulubaev
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Правки на сайт MODx
Как всегда оперативно и качественно выполненная работа! Всем доволен) Спасибо
Очередное плодотворное сотрудничество! Жду дальнейших заказов!
Ответный отзыв
dmitrytulubaev
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$49
10 баллов
8 лет назад
Доработки сайта на MODx
Сергей, оперативно выполнил работу, сделал необходимые правки и дал консультацию по ведению проекта! Отличная профессиональная работа. Рекомендую!
Доволен сотрудничеством! ТЗ подробно описано, и даже если возникают вопросы - постоянно на связи. Оплата в срок. Жду дальнейших заданий и всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Задачи для специалиста по ModX.
Все отлично! Спасибо!
Подробное ТЗ, вежливое общение, своевременная оплата - рекомендую!
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
9 отзывов
$5/час
от 1 часа
нет рейтинга