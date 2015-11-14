Оптимизировать работу сайта.

Наш сайт разработан на платформе modx evolution. Хотим самостоятельно заняться сео продвижением, исходя из этого нужно провести надстройки в системе.

Что мы хотим:

1)Title, description, keywords добавление в код.

2) Заголовки H1-H6

3) Оптимизироватьи уменьшить системный код сайта.

4) Нашлось25 ошибок htmlкода и 4 предупреждения, сделать код валидным , проверить ошибки. validator.w3.org

Скорость сйта:

5) Включитьсжатие GoogleDevelopers

6) Сократить CSS

7) Сократить Java Script

8) Оптимизировать изображения, что вы в этом пункте нам предложите? Можно ли уже имеющиеся картинки на сайте оптимизировать, предположим какой-нибудь командой или нужно редактировать каждое изображение по отдельности, и можно ли сделать надстройку в модх для автоматизации процесса оптимизирования визуального контента.

Оптимизация под мобильные устройства:

9) Адаптация размера контента для областипросмотра.

10) Увеличение размера активных элементов настранице.

Со стороны поисковых систем:

11) Склейка домена. Яндекс считает домен ТИЦ, перепроверить если так, то устранить склейку.

12) Зарегистрировать сайт в поисковиках Dmoz.org, rambler.ru, mail.ru