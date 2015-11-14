Оптимизировать работу сайта.

Веб-программированиеЗавершен5 заявок193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наш сайт разработан на платформе modx evolution. Хотим самостоятельно заняться сео продвижением, исходя из этого нужно провести надстройки в системе.

 Что мы хотим:

1)Title, description, keywords добавление в код.

2) Заголовки H1-H6

3)    Оптимизироватьи уменьшить системный код сайта.

4)    Нашлось25 ошибок htmlкода и 4 предупреждения, сделать код валидным , проверить ошибки. validator.w3.org

Скорость сйта:

5)    Включитьсжатие GoogleDevelopers

6)    Сократить CSS

7)    Сократить Java Script

8)    Оптимизировать изображения, что вы в этом пункте нам предложите? Можно ли уже имеющиеся картинки на сайте оптимизировать, предположим какой-нибудь командой или нужно редактировать каждое изображение по отдельности, и можно ли сделать надстройку в модх для автоматизации процесса оптимизирования визуального контента.

  Оптимизация под мобильные устройства:      

9)                      Адаптация размера контента для областипросмотра.

10)                     Увеличение размера активных элементов настранице.

  Со стороны поисковых систем:

11)                     Склейка домена. Яндекс считает домен ТИЦ, перепроверить если так, то устранить склейку.

12)                     Зарегистрировать сайт в поисковиках Dmoz.org, rambler.ru, mail.ru

  • Указывайте пожалуйста сроки. По поводу оплаты - 25% в начале проекта, отчет, 25% в середине, отчет, 50% по окончанию. Почему такая система оплаты?  В прошлый раз сотрудничества на сайте с фрилансером имели печальный опыт.
8 лет назад
girlfromrock
Яна 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
derzaiii
Сергей 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$50
1 день
Сотрудничаем с Сергеем впервые! Рекомендую, как ответственного исполнителя! Сроки были соблюдены, техническое задание было выполнено безукоризненно. Адекватная ценовая политика. Будем сотрудничать дальше! Спасибо.
Очень доволен сотрудничеством! Заказчик чётко формулирует задачу, грамотно и адекватно общается, оплату производит вовремя - рекомендую всем!