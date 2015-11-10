Создание сайта на ModX

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок138 просмотров
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Нужно сверстать сайт на ModX. После разработки сайт нужно поддерживать. Оставляйте скайп для связи, все обсудим.

MODX
8 лет назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад