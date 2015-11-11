Настройка Интернет-Магазина

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок126 просмотров
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Приветствую всех!

Требуется настроить интернет-магазин с нашим шаблоном на Opencart (шаблон у нас есть)+ небольшая кастомизация и настройка модулей(модули у нас есть)

Сроки выполнения 1-4 дней

В случае успешного выполнения, мы будем готовы предоставитьвам вакансию со стабильным окладом!

Кратко о нас:

Мы работаем как независимая студия и нам требуется Web Developer в нашу команду длярешения интересных задач в большом количестве связанных со следующими

технологиями: MySQL, PHP (wordpress, opencart), JS (jQuery, Angular(необязательно)), если не знаете одну из технологий не отчаивайтесь мы обязательно

рассмотрим вашу кандидатуру и при необходимости научим

Ø Оплата попроектно (стабильно)

Ø Мы не берем проекты, которые сами не сможемсделать и соответственно будем вам подсказывать

Ø Нам нужно, чтобы вы были на связи в течении дня

Ø Сдача проекта в сроки

Ø Ответственность

 

8 лет назад
matr
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад