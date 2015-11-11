Настройка Интернет-Магазина

Здравствуйте, Ищем PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы). Необходимые навыки: - PHP (понимание MVC) - MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы) - jQuery (ajax, eventi типа deligate/on и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех!
Требуется настроить интернет-магазин с нашим шаблоном на Opencart (шаблон у нас есть)+ небольшая кастомизация и настройка модулей(модули у нас есть)
Сроки выполнения 1-4 дней
В случае успешного выполнения, мы будем готовы предоставитьвам вакансию со стабильным окладом!
Кратко о нас:
Мы работаем как независимая студия и нам требуется Web Developer в нашу команду длярешения интересных задач в большом количестве связанных со следующими
технологиями: MySQL, PHP (wordpress, opencart), JS (jQuery, Angular(необязательно)), если не знаете одну из технологий не отчаивайтесь мы обязательно
рассмотрим вашу кандидатуру и при необходимости научим
Ø Оплата попроектно (стабильно)
Ø Мы не берем проекты, которые сами не сможемсделать и соответственно будем вам подсказывать
Ø Нам нужно, чтобы вы были на связи в течении дня
Ø Сдача проекта в сроки
Ø Ответственность
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