Сделать категории к услугам на сайте.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать категории как на этом сайте http://smmboost.net

Мой сайт

Вход для клиента

http://youtoper.com/login/orders/request

client demo panel

login: axelf90

password: Axelf9025802013

Оплата на PayPall

8 лет назад
axelf90
Артур 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад