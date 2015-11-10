Исправить ошибки в плагине для shop-script5

Добрый день! есть сверстанные макеты страниц сайта на вордпресс. необходимо спрограммировать отзывы и календарь событий соответственно ТЗ. Макеты страниц и ТЗ в приложении. Ознакомтесь, пожалуйста, внимательно с ТЗ, и называйте свои сроки и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо проанализировать плагин и исправить ошибки в его работе
+ сделать доработку
возможность обновления по api с поставщиком при закрытом браузере а также загрузка выбранных категории.
доступ в админку и к фтп по запросу
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Вытащить со страницы http://pr-cy.ru/ дату апдейта выдачи Яндекса https://yadi.sk/i/c-ah6atikN28A . Желательно использовать simple_html_dom библиотеку.Завершен8 лет назад
- $5
Сделать скрипт, который по определенным координатам подгрузит наиболее популярные фото с серввиса https://www.flickr.com/map/?fLat=52.368022&fLon=-2.295479&zl=13&everyone_nearby=1 и отобразит в таком виде на странице https://www.flickr.com/photos/mwhcvt/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $5
Добрый день, Уважаемые фрилансеры. Есть форма отправки писем на email, и в ней загрузчик файлов, только одной картинки. Необходимо добавить еще одно поле, чтобы загружалось 2 картинки на сервер.Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Спарсить [url=http://budownictwo.pl/nieruchomo%C5%9Bci_i_projekty,44/branze.html ]отсюда [/url]емейлы для мейл-чимпа (под MailChimp) http://budownictwo.pl/nieruchomo%C5%9Bci_i_projekty,44/branze.htmlЗавершен8 лет назад
Необходимо скопировать существующей приложение android и создать под него базу с сайтом. Ваши предложения сотрудничества. 1 доля в компании 2 наличныеВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо добавить на сайт: http://dveribesam.com/• Отзывы • Форма заказа • Он-лайн консультант • Акции • Вызов замерщика расчет стоимости • Наполнение сайта • Расширение шаблона сайта • Рассмотреть возможность ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать код или дополнение на сайт, которое не дает выйти со страницы не нажав на кнопку добавить. Мы должны сами задавать у себя количество раз после которого сайт может быть закрыт, к примеру ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
С площадки шла массовая рассылка корреспонденции (спам). Рассылка совершалась с помощью PHP-скрипта. Пример письма: [url=https://sample.masterhost.ru/33196800990-200627f35975ac803a3d95cd0bccffad29ef.txt]https://sample.masterhost.ru/33196800990-200627f35975ac803a3d95cd0bccffad29ef.txt[/url] . Пример зараженного файла домен/www/system/PHPExcel/Classes/PHPExcel/Shared/Escher/DggContainer/BstoreContainer/BSE/BSE.php Резервной копии нет. Нужно почистить сайт и закрыть уязвимости.Завершен8 лет назад