Сейчас завязаны только населенные пункты, т.е. если человек из списка набирает россия-новгородская область-новгород, то метка ставится на украине в поселке новгород. Отредактировать форму поиска. сайт couch-surfing.ru cms drupal7
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Необходимо скопировать существующей приложение android и создать под него базу с сайтом.
Ваши предложения сотрудничества.
1 доля в компании
2 наличные
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