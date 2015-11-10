Приложение android

Нужно настроить многоязычность на сайте 1C-Bitrix. Сайт доска-объявлений на двух языках. Основной Болгарский, второй Русский. Главное, чтобы многоязычность работала не как отдельные два сайта, а изменялся язык всех компонентов (раздели, формы, кнопки и тд), а пользователи пускай забивают ...