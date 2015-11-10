Приложение android

Веб-программированиеЗакрытнет заявок135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо скопировать существующей приложение android и создать под него базу с сайтом. 

Ваши предложения сотрудничества. 

1 доля в компании

2 наличные

Android
8 лет назад
Artem_Amentes
Артем 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Связать страну, область и населенный пункт с яндекс-картой

    Сейчас завязаны только населенные пункты, т.е. если человек из списка набирает россия-новгородская область-новгород, то метка ставится на украине в поселке новгород.  Отредактировать форму поиска. сайт couch-surfing.ru cms drupal7

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Очистка Opencart от вируса

    С площадки шла массовая рассылка корреспонденции (спам). Рассылка совершалась с помощью PHP-скрипта. Пример письма: [url=https://sample.masterhost.ru/33196800990-200627f35975ac803a3d95cd0bccffad29ef.txt]https://sample.masterhost.ru/33196800990-200627f35975ac803a3d95cd0bccffad29ef.txt[/url] . Пример зараженного файла домен/www/system/PHPExcel/Classes/PHPExcel/Shared/Escher/DggContainer/BstoreContainer/BSE/BSE.php Резервной копии нет. Нужно почистить сайт и закрыть уязвимости.

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сервис спортивной статистики

    $1000

    Необходимо разработать сервис спортивной статистики для футбольного сайта. Кроме футбола сервис должен включать еще несколько видов спорта (теннис, баскетбол, хоккей). Функционал должен уметь делать различные сравнения, формировать сводные таблицы (страны, команды, чемпионаты, кубки, сезоны). Также необходимо ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Плагин для подсчета кол-ва символов в файле

    Здравствуйте друзья! Всем кто прочитал желаю счастья и заказов, а от поздравления перехожу к ТЗ. Сайт на Wordpress. Тематика: студия переводов на разные языки. Хотим организовать онлайн приём файлов со статьёй для перевода, автоматически подсчитывать кол-во символов внутри ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • 1C-Bitrix настроить многоязычность

    $30

    Нужно настроить многоязычность  на сайте 1C-Bitrix.  Сайт доска-объявлений на двух языках. Основной Болгарский, второй Русский. Главное, чтобы многоязычность работала не как отдельные два сайта,  а изменялся язык всех компонентов (раздели, формы, кнопки и тд), а пользователи пускай забивают ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад