Нужно доработать форум SMF

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка101 просмотр
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Есть аквафорум на SMF http://fishok.com.ua/forum/

Нужно сделать колонку как тут слева http://aqualog.ru/  только у меня справа.

8 лет назад
oshik
Ирина 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад
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