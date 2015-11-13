1C-Bitrix настроить многоязычность

Нужно настроить многоязычность на сайте 1C-Bitrix.

Сайт доска-объявлений на двух языках. Основной Болгарский, второй Русский. Главное, чтобы многоязычность работала не как отдельные два сайта, а изменялся язык всех компонентов (раздели, формы, кнопки и тд), а пользователи пускай забивают объявления на том языке, на котором им удобно (то есть в инфоблоке объявлений будут все объявления на двух языках). На сайте всегда должны выводиться объявления на двух языках, в не зависимости от того, какой язык выбран.