1C-Bitrix настроить многоязычность

$30
Веб-программированиеЗавершен1 заявка108 просмотров
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Нужно настроить многоязычность  на сайте 1C-Bitrix. 

Сайт доска-объявлений на двух языках. Основной Болгарский, второй Русский. Главное, чтобы многоязычность работала не как отдельные два сайта,  а изменялся язык всех компонентов (раздели, формы, кнопки и тд), а пользователи пускай забивают объявления на том языке, на котором им удобно (то есть в инфоблоке объявлений будут все объявления на двух языках). На сайте всегда должны выводиться объявления на двух языках, в не зависимости от того, какой язык выбран.

8 лет назад
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 часов назад
Выбранный исполнитель
Pimentos
Юрий 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель. Работа выполнена оперативно и качественно. Всегда на связи. Будем продолжать сотрудничество по другим проектам. Спасибо за работу.
Отличная коммуникация. Все четко с оплатой. Рекомендую.