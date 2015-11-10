Программирование сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки173 просмотра
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Требуется программирование сайта.

ТЗ приложено.

Верстка страниц будет предоставлена непосредственно исполнителю.

Обязательно указывайте цену и срок реализации.

8 лет назад
NginX
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад