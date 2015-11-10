Необходимо реализовать систему загрузки файлов

Необходимо реализовать следующую схему загрузки:

Есть сайт на Wordpress, на нем размещена ссылка "Скачать", при клике по ссылке должно появляться модальное окошко с вариантами загрузки: если пользователь выбирает вариант "для Windows" то следует продолжение с выбором браузера, если он выбирает другую ОС, то сразу переходит по ссылке.

На этапе перехода по ссылке должно определяться с какого браузера был произведен переход (ТДС либо скриптом) и если это Яндекс Браузер, то отдается ссылка на Облако Mail. Если это любой другой браузер, то пользователь попадает на сайт со ссылкой на софт и эта ссылка должна быть закрыта плагином "noCAPTCHA reCAPTCHA"

Примечание: у меня должна быть возможность настроить модальное окно (размер, цвет, содержание)

В прикрепленном файле попытался схематично изобразить весть процесс.