Доработка Opencart

Нужно реализовать 3D-кручение картинок как на сайте: http://www.podarkoff.ru/product3d/1773241142/Model_linkora_Svjatoj_Pavel_45_sm/

Суть в том .чтобы в админке можно было заливать картинки в нужной последовательности и они менялись с интервалом. И возникал такой эффект 3D.