Доработка Opencart

Необходимо сделать ряд доработок по выводу контента и шаблонам на сайте на wordpress. Подробности: по skype (в профиле). Бюджет - по оценке исполнителя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно реализовать 3D-кручение картинок как на сайте: http://www.podarkoff.ru/product3d/1773241142/Model_linkora_Svjatoj_Pavel_45_sm/
Суть в том .чтобы в админке можно было заливать картинки в нужной последовательности и они менялись с интервалом. И возникал такой эффект 3D.
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