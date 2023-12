Настройка оплаты на сайте

Здравствуйте! Есть код: [code]{ // регион $result4 = @mysql_query("SELECT * FROM $citytable WHERE podrazdel = '$regions' and razdel='$countrys' and categ != '' order by categ"); if (@mysql_num_rows($result4) != 0) { echo (" *Город: "); while($myrow=mysql_fetch_array($result4)) { $categ=$myrow["categ"]; $categ2=$myrow["ID"]; echo ""; } echo (" "); } } // регион[/code] Его надо надо изменить ...