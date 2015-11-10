Скрипт из google docs в 1с

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Задача: организовать экспорт google spreadsheet документа в 1с

Сам документ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tykhvMIIWyLbdxJ6HlIFhXvwlVn3WdCl9HCV7KuYmQU/pub

(http://scloud.ru/tariffs_arenda_1c/)1с:Розница

Это виниловые пластинки.

1.      Для каждой пластинки нужно найти описание,обложку, трек лист. Для этого нужно парсить http://www.discogs.com/ или google.com

2.      Нужна возможность контроля того, что парсится на автомате. По мере парсинга выводится название, описание, обложка, трек лист и галочка – что все ок. Если галочку снять в итоговый файл для импорта пластинка

не попадет.

3.      Нужно предусмотреть возможность обновления файла https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tykhvMIIWyLbdxJ6HlIFhXvwlVn3WdCl9HCV7KuYmQU/pub- так чтобы в итоговый файл попадала только та часть, которая еще не импортирована

 

8 лет назад
aligarh
Тимур 
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад