Скрипт из google docs в 1с

Задача: организовать экспорт google spreadsheet документа в 1с

Сам документ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tykhvMIIWyLbdxJ6HlIFhXvwlVn3WdCl9HCV7KuYmQU/pub

1С

(http://scloud.ru/tariffs_arenda_1c/)1с:Розница

Это виниловые пластинки.

1. Для каждой пластинки нужно найти описание,обложку, трек лист. Для этого нужно парсить http://www.discogs.com/ или google.com

2. Нужна возможность контроля того, что парсится на автомате. По мере парсинга выводится название, описание, обложка, трек лист и галочка – что все ок. Если галочку снять в итоговый файл для импорта пластинка

не попадет.

3. Нужно предусмотреть возможность обновления файла https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tykhvMIIWyLbdxJ6HlIFhXvwlVn3WdCl9HCV7KuYmQU/pub- так чтобы в итоговый файл попадала только та часть, которая еще не импортирована