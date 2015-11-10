Скрипт из google docs в 1с

Написать очень простой скрипт, который по всем подпапкам папки /var/www заходит в /var/www/подпапка/data/www и просматривает какие там сайты. Весь список сайтов выводит в 1 столбец в html и сохраняет в файл sites.txt
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: организовать экспорт google spreadsheet документа в 1с
Сам документ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tykhvMIIWyLbdxJ6HlIFhXvwlVn3WdCl9HCV7KuYmQU/pub
1С
(http://scloud.ru/tariffs_arenda_1c/)1с:Розница
Это виниловые пластинки.
1. Для каждой пластинки нужно найти описание,обложку, трек лист. Для этого нужно парсить http://www.discogs.com/ или google.com
2. Нужна возможность контроля того, что парсится на автомате. По мере парсинга выводится название, описание, обложка, трек лист и галочка – что все ок. Если галочку снять в итоговый файл для импорта пластинка
не попадет.
3. Нужно предусмотреть возможность обновления файла https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tykhvMIIWyLbdxJ6HlIFhXvwlVn3WdCl9HCV7KuYmQU/pub- так чтобы в итоговый файл попадала только та часть, которая еще не импортирована
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