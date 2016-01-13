PHP скрипт поиска сайтов на сервере

$3
Веб-программированиеЗавершен7 заявок272 просмотра
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Написать очень простой скрипт, который по всем подпапкам папки /var/www заходит в /var/www/подпапка/data/www и просматривает какие там сайты. Весь список сайтов выводит в 1 столбец в html и сохраняет в файл sites.txt

PHP
8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
dotaxlevel
Алексей 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$3
1 день
Все отлично! Спасибо!
Все отлично. Дмитрию - спасибо!