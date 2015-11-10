Написать очень простой скрипт, который по всем подпапкам папки /var/www заходит в /var/www/подпапка/data/www и просматривает какие там сайты. Весь список сайтов выводит в 1 столбец в html и сохраняет в файл sites.txt
Настройка, расширение функционала Умный Фильтр 2.0 (Bitrix)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На интернет магазине стоит Умный Фильтр 2.0. Функционала не хватает.
Нужен следующий функционал:
1. Создание страниц фильтрации автоматически (до 3-го уровня фильтрации включительно), например "товар-размер-вес"
2. индивидуальные мета-данные для каждой страницы фильтра, выводимые по шаблону, (с возможность прописывать руками (не так важно))
3. индивидуальный H1 для страниц фильтрации
4. отдельная картинка с оптимизацией для страниц фильтров (разные названия-описания) для каждого фильтра – как рекламный баннер, выводимая по шаблону из товара категории.
5. индивидуальный текст на странице, выводимый из характеристик по шаблону
6. ЧПУ для страниц фильтрации
7. Автоматическая выгрузка данных из erp 1с и шаблонная вставка в мета, текст
8. В закрытие текста и страницы (+или текста, или страницы) от индексации.
Если расширить функционал невозможно, готов выслушать Ваши предложения по реализации.
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