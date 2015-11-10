Скрипт из shop sript в ВК и facebook

Задача: организовать экспорт из shop-script (https://www.shop-script.ru/) на своем хостинге в социальные сети facebook и вконтакте в наши группы.

1. Необязательно чтобы скрипт работал через админку shop-script, можно отдельный скрипт

2. Важно! Товаров будет около 10000. Нужно чтобы экпорт был не сразу всех, а по 8 в день.

3. У контакта появился функционал магазина, отлично будет экспорт в магазин.

4. Экспортироваться должно – название пластинки,описание, обложка, трек лист, качество пластинки и качество обложки, цена