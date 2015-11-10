Файл с расширением urls с ссылками из определенного доп поля (DLE)

Здравствуйте!

Есть доп поле, в котором есть ссылки формата

[code][leech="http://sait.com/6q91cfolysfw/fail_1.txt"]fail_1.txt - 2 Mb[/leech]

[leech="http://sait.com/6q91cfolysfw/fail_2.txt"]fail_2.txt - 2 Mb[/leech]

[leech="http://sait.com/6q91cfolysfw/fail_3.txt"]fail_3.txt - 2 Mb[/leech][/code]

При добавлении или редактировании новости, ссылка(и) добавляется такого формата

[code][ *url=http://sait.com/6q91cfolysfw/fail_1.txt]fail_1.txt - 2 Mb[/code]

* только без пробела

Нужно чтобы, при добавлении новости, создавался файл id-новости.urls с содержанием списка всех ссылок в этом доп поле. Пример https://yadi.sk/d/DHoAFYOYkM2GA

При редактировании новости, и добавлении новой ссылки(ок) файл обновлялся, в него добавлялась новая(ые) ссылка(и). Директория сохранения файла /uploads/files/дата. Вывод в шаблоне полной новости (fullstory.tpl) как то так

[code][urls]{urls}[/urls][/code]то есть, если файл не был создать то в шаблоне ничего не выводится, где {urls} - это прямая ссылка на файл.

DLE 10.6 UTF-8