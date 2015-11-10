Парсер видео Youtube для Wordpress

Сайт couch-surfing.ru. ТЗ: 1. Создать френдлист, оформить его блоком как в контакте (он-лайн не надо), а также вывести таким же образом переписку. 2. На главной страницу оформить представление "к нам присоединились". И подобным образом еще несколько страниц. 3. ...