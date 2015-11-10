Доработать парсер на Yii

Необходимо сделать ряд доработок по выводу контента и шаблонам на сайте на wordpress. Подробности: по skype (в профиле). Бюджет - по оценке исполнителя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть парсер на Yii. Он сейчас заточен на 2 магазина. Нужно подключить еще 2 магазина.
Подробности при личном общении.
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