Доработать парсер на Yii

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок110 просмотров
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Есть парсер на Yii. Он сейчас заточен на 2 магазина. Нужно подключить еще 2 магазина. 

Подробности при личном общении.

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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