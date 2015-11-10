Доработать парсер на Yii

Задача: организовать экспорт из shop-script ([url=https://www.shop-script.ru/]https://www.shop-script.ru/[/url]) на своем хостинге в социальные сети facebook и вконтакте в наши группы. 1. Необязательно чтобы скрипт работал через админку shop-script, можно отдельный скрипт 2. Важно! Товаров будет около 10000. Нужно чтобы экпорт был ...