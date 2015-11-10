Отредактировать шаблон, вывод

Сайт couch-surfing.ru.

ТЗ:

1. Создать френдлист, оформить его блоком как в контакте (он-лайн не надо), а также вывести таким же образом переписку.

2. На главной страницу оформить представление "к нам присоединились". И подобным образом еще несколько страниц.

3. Оформить главное меню - не работает фоновая подсветка кнопок.

4. Оформить страницу пользователя. (некорректно отображается фото, отформатировать шрифт, расстояние между строк и полями и т.д.).

На друпал 7