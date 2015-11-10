Android Publishing

Создать френдлист, оформить его блоком как в контакте (он-лайн не надо), а также вывести таким же образом переписку, а также чтобы можно было переписываться без добавления в друзья в этой же форме. Сайт couch-surfing.ru Срок 2 дня. CMS ...
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Необходимо выполнять паблишинг Anroid приложений в Google Play Market. Для паблишинга приложений будет выданы все необходимые материалы. Оплата по факту паблишинга.Один паблишинг - 15 приложений. Подробности по запросу.
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