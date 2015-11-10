Исправление ошибок в шаблоне после переноса Joomla с 1.5 до 3.4

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки443 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Была произведена миграция CMS Joomla на 2.5, а затем на 3,4

Старый шаблон не работает, выдавая ошибки. Необходимо их исправить и произвести необходимую чистку.

Сейчас например выдаёт:

Fatal error: Cannot access protected property ContentViewArticle::$params in /public_html/jupgrade/templates/banket_25/classes/ArtxContent.php on line 41

        $this->pageClassSfx = $this->_component->params->get('pageclass_sfx');

Joomla
8 лет назад
-volk-
50 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Создать френдлист и переписку

    $20

    Создать френдлист, оформить его блоком как в контакте (он-лайн не надо), а также вывести таким же образом переписку, а также чтобы можно было переписываться без добавления в друзья в этой же форме. Сайт couch-surfing.ru Срок 2 дня. CMS ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать привязку оплаты через e-autopay.com

    $40

    Как должно быть по концовке: На этой странице http://hopeople.ru/free/bonus2/payments.php  человек выбирает способ оплаты, дальше вводит свои контактные данные и потом его перекидывает на выбранный им способ оплаты. После оплаты человека перекидывает на нашу страницу. Требуется специалист, который знает ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка Opencart

    Нужно реализовать 3D-кручение картинок как на сайте: http://www.podarkoff.ru/product3d/1773241142/Model_linkora_Svjatoj_Pavel_45_sm/ Суть в том .чтобы в админке можно было заливать картинки в нужной последовательности и они менялись с интервалом. И возникал такой эффект 3D.

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баузерные 3D игры, движение в помещении, база Mysql

    Есть 3д персонаж, помещение, информация в базе Mysql 1)Персонаж должен перемещаться в помещении (стандартное управление) 2)Нажимать кнопки на виртуальных панелях, значения должны передаваться в базу. 3)и.т.п.

    MySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Спрограммировать онлайн-тест

    Это онлайн-тестирование с сохранением результатов теста человека в базу. Надо спрограммировать сам тест + отправку на емэйл человека письма с контактом другого человека, у которого совпали результаты теста.Работа не срочная, но и затягивать не хотелось ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отредактировать шаблон, вывод

    Сайт couch-surfing.ru. ТЗ: 1. Создать френдлист, оформить его блоком как в контакте (он-лайн не надо), а также вывести таким же образом переписку. 2. На главной страницу оформить представление "к нам присоединились". И подобным образом еще несколько страниц. 3. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • WordPress. Сайт фотографа

    Всем привет! Требуется специалист с WordPress. Сайт фотографа [url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstrusphoto.com&amp;post=-60782012_473]strusphoto.com[/url]. Надо выполнить такие задачи:  [b]1) заменить вид просмотра плагина галереи (приблизительно как на картинке); 2) заменить иконку Instagram; 3) исправить баг лого на панели меню; 4) заменить плагин статистики на более ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад