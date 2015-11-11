Нужно сделать скрипт который бы доставал из рекламного кода js ссылку

Есть код кликандер рекламной системы, например

Если размещаешь его у себя на сайте то при клике в любом месте сайта открывается кликандер мгновенно

Мне нужно сделать скрипт который при переходе по ссылке на мой сайт site.com/click.php?id=klik мгновенно редиректил ( без клика) по ссылке кликандера.