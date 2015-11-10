Создать простой шаблон для WordPress

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок156 просмотров
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Создать шаблон с 1 видео роликом с ютуба по центру.

ниже него форма имени и почты.

Пишите кто за сколько сделает, если понравится работа, надо будет сделать еще несколько страничек.

WordPress
8 лет назад
Ardoberd
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад