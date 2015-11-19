Небольшой Javascript конструктор

Есть код кликандер рекламной системы, например Если размещаешь его у себя на сайте то при клике в любом месте сайта открывается кликандер мгновенно Мне нужно сделать скрипт который при переходе по ссылке на мой сайт site.com/click.php?id=klik мгновенно ...