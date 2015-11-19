Небольшой Javascript конструктор

на сайте стоит форма сбора е-мейлов, пользователь оставляет свой имейл, на который отправляется благодарственное письмо Реализована через функцию mail() на php При переносе сайта на новый хостинг, ресурс перестал работать, выяснилось что у хостинга настроена отправка писем через SMTP протокол. Необходим ...
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Сделать конструктор согласно ТЗ(прикрепляю), в предложении обязательно указывайте используемую библиотеку, срок выполнения и стоимость.
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