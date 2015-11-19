Небольшой Javascript конструктор

Веб-программированиеЗавершен4 заявки145 просмотров
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Сделать конструктор согласно ТЗ(прикрепляю), в предложении обязательно указывайте используемую библиотеку, срок выполнения и стоимость.

Javascript
8 лет назад
mudhoney
Артем 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
iwanttowork
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$80
5 дней
Все четко и грамотно, без лишних вопросов. Буду обращаться еще!
Спасибо за своевременную оплату, интересную задачу, буду рад поработать еще. Рекомендую!
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