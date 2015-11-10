Доработать отправку почты с сайта через SMTP протокол

Есть сайт на котором крутится ADSENSE нужно подключить к google Аналитикс, к нему. Цена 500 руб
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
на сайте стоит форма сбора е-мейлов,
пользователь оставляет свой имейл, на который отправляется благодарственное письмо
Реализована через функцию mail() на php
При переносе сайта на новый хостинг, ресурс перестал работать, выяснилось что у хостинга настроена отправка писем через SMTP протокол.
Необходим тот, кто доработает -настроит отправку почты через SMTP протокол
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