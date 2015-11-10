Доработать отправку почты с сайта через SMTP протокол

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок121 просмотр
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на сайте стоит форма сбора е-мейлов,

пользователь оставляет свой имейл, на который отправляется благодарственное письмо

Реализована через функцию mail() на php

При переносе сайта на новый хостинг, ресурс перестал работать, выяснилось что у хостинга настроена отправка писем через SMTP протокол. 

Необходим тот, кто доработает -настроит отправку почты через  SMTP протокол

  

8 лет назад
kovalan
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад