Развернутый лендингпейдж

Создать френдлист, оформить его блоком как в контакте (он-лайн не надо), а также вывести таким же образом переписку, а также чтобы можно было переписываться без добавления в друзья в этой же форме. Сайт couch-surfing.ru Срок 2 дня. CMS ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сайт согласно приложенному ТЗ (дизайн вышлем в psd).
Выбор CMS на ваше усмотрение, главное, чтобы было легко администрировать и система была распространненная.
Стоимость работы - 10 тыс. руб.
Срок: 7 дней.
Порядок оплаты следующий:
Вы разрабатываете сайт на своем хостинге, показываете результат, если все ок, то оплачиваю 50%,
далее вы переносите сайт на наш хостинг, после чего оплачиваю остальные 50%, а далее скорее всего появятся доработки,
которые вам будут оплачиваться отдельно по договоренности. Расчитываю на долгосрочное сотрудничество.
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