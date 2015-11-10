Развернутый лендингпейдж

Необходимо сделать сайт согласно приложенному ТЗ (дизайн вышлем в psd).

Выбор CMS на ваше усмотрение, главное, чтобы было легко администрировать и система была распространненная.

Стоимость работы - 10 тыс. руб.

Срок: 7 дней.

Порядок оплаты следующий:

Вы разрабатываете сайт на своем хостинге, показываете результат, если все ок, то оплачиваю 50%,

далее вы переносите сайт на наш хостинг, после чего оплачиваю остальные 50%, а далее скорее всего появятся доработки,

которые вам будут оплачиваться отдельно по договоренности. Расчитываю на долгосрочное сотрудничество.